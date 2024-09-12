Лавров прокомментировал контрнаступление в Курской области и спрогнозировал судьбу ВСУ

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Ткачик Олеся
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что армия России якобы успешно ведет контрнаступательную операцию в Курской области. В частности, по его информации, россияне "выжимают" украинских военных из захваченных территорий Курщины.
Сергей Лавров
При этом он оболгал ВСУ, заявив, что военные якобы атакуют объекты гражданской инфраструктуры.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские кафиры перешли в контрнаступление в Курской области. Российское командование увеличило Курскую группировку до 35 тыс. и считает, что такого количества военных им хватит для того, чтобы вытеснить Силы обороны из Курской области. Эксперты отмечают, что в ближайшее время станет ясно, во что может вылиться это контрнаступление. Кроме того, известно, что Путину пообещали вернуть все захваченные территории в РФ до 1 октября.
Также "Комментарии" рассказывали, что на Курщине украинские воины серией контрударов смогли отправить в ад вошедшие в Обуховку передовые подразделения врага и навязать бой в Снагости. Несмотря на мечты противника, украинские гарнизоны в Краснооктябрьском и Вишневце продолжают давать отпор противнику. Но ситуация там очень напряженная, наши ребята находятся в фактическом окружении.
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