Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что армия России якобы успешно ведет контрнаступательную операцию в Курской области. В частности, по его информации, россияне "выжимают" украинских военных из захваченных территорий Курщины.

Сергей Лавров

При этом он оболгал ВСУ, заявив, что военные якобы атакуют объекты гражданской инфраструктуры.

"И резко возрастает с каждым днем количество целенаправленных атак на гражданские объекты, расстрелы мирных граждан. Все это мы можем наблюдать, в том числе и в рамках вторжения украинских вооруженных сил с террористическими целями в Курскую область, откуда их сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может", — заявил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские кафиры перешли в контрнаступление в Курской области. Российское командование увеличило Курскую группировку до 35 тыс. и считает, что такого количества военных им хватит для того, чтобы вытеснить Силы обороны из Курской области. Эксперты отмечают, что в ближайшее время станет ясно, во что может вылиться это контрнаступление. Кроме того, известно, что Путину пообещали вернуть все захваченные территории в РФ до 1 октября.

Также "Комментарии" рассказывали, что на Курщине украинские воины серией контрударов смогли отправить в ад вошедшие в Обуховку передовые подразделения врага и навязать бой в Снагости. Несмотря на мечты противника, украинские гарнизоны в Краснооктябрьском и Вишневце продолжают давать отпор противнику. Но ситуация там очень напряженная, наши ребята находятся в фактическом окружении.



