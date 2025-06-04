Лавров публично пожаловался Путину на оскорбления от Украины: что тот ответил

Сегодня во время заседания правительства, где присутствовал Путин, Лавров назвал грубой ошибкой Зеленского отказ от предложения о 2-3-дневном перемирии. Также он пожаловался главе Кремля на то, что делегации РФ якобы упрекали за ее уровень. Его диалог с Путином цитируют российские пропагандисты.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Я считаю важным не поддаваться на провокации, настроенные на то, чтобы сорвать переговоры", — заявил Лавров

В ответ Путин заявил, что ему доложили о негативных комментариях Зеленского в адрес российской делегации и спросил, действительно ли образы были?

Поэтому Лавров начал жаловаться на оскорбления, которые звучали в адрес делегации РФ из-за статуса Медынского на переговорах в Стамбуле.

"Были, как мне докладывали, еще какие-то комментарии с украинской стороны по поводу состава и уровня нашей делегации. Да, Владимир Владимирович, комментарии были. Такие анонимные, их разогнали по СМИ. К нам никто не обращался с конкретными вопросами и идеями, но журналисты интересовались и мы разъяснили, что означает уровень помощи".

Затем Путин принялся расспрашивать Мединского об оскорблениях, но тот отказался жаловаться.

-Владимир Ростиславович, было что-то?

– Нет, я все сказал

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин ответил на предложение Зеленского о встрече. Российский диктатор Владимир Путин отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече между лидерами стран. По его словам, Киев якобы пытается запугать Россию, поэтому Москва отказывается от переговоров на самом высоком уровне.

Владимир Путин во время заседания с Кабмином отреагировал на возможность встретиться с Владимиром Зеленским для обсуждения вариантов окончания войны.