Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике Турцию за оказание военной помощи Украине. В интервью турецкому изданию Hurriyet он отметил, что, несмотря на усилия Анкары по урегулированию конфликта, Турция продолжает сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере. Лавров отметил, что оружие, предоставленное Турцией Украине, используется Вооруженными силами Украины против российских военных и мирного населения.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

По его словам, Москва открыта к политическому урегулированию, но настаивает на "устранении первопричин" конфликта. Он причислил к ним "расширение НАТО на восток, угрозы безопасности России и нарушение прав россиян и русскоязычных граждан в Украине".

"К ним относятся расширение НАТО на восток, угрозы жизненно важным интересам безопасности России, нарушение киевским режимом прав россиян и русскоязычных жителей Украины".

Напомним, что "Комментарии" писали о первом визите Лаврова в ЕС с начала войны. В декабре 2024 года Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Мальту, чтобы принять участие в саммите министров иностранных дел стран ОБСЕ. Этот визит станет первым для российского министра в Евросоюзе с начала войны в Украине.

Как сообщила представитель МИД России Мария Захарова, мероприятие состоится 5-6 декабря и будет посвящено вопросам безопасности и стабильности в Европе. В посольстве Мальты подтвердили, что эта встреча должна быть открыта для всех членов ОБСЕ, включая Россию. Однако официальные приглашения пока не направлены, что оставляет некоторые вопросы открытыми.

Отметим, что после начала войны в Украине Лаврову несколько раз ограничивали доступ в Европейский Союз. В 2022 году ему не разрешили посетить подобный саммит в Польше, а в 2023 году встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ прошла в Северной Македонии. Хотя страна является членом НАТО с 2019 года, она не входит в состав ЕС, что позволило Лаврову принять участие без нарушения санкционных ограничений ЕС.

