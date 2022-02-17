Лавров рассказал, что будет делать Россия 20 февраля, когда закончатся военные учения с Беларусью

Сначала Украина с тревогой ждала 16 февраля, на которое ряд западных рейтинговых изданий, ссылаясь на данные спецслужб, прогнозировал российское вторжение, теперь с тревогой ждет 20 февраля, когда должны подойти к концу военные учения России "Союзная решимость". Глава МИД России Сергей Лавров уже успел заявить, что от России ждать ничего не стоит, потому что Кремль не причастен к эскалации на украинской границе. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "ТАСС", цитируя слова Лаврова.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ заявил, что ответ на вопрос, закончится ли эскалация вокруг Украины, когда подойдут к концу военные учения РФ и Беларуси, точно нужно искать не в Москве.

По словам российского дипломата, процесс деэскалации якобы зависит "не от РФ".

Сергей Лавров отметил, единственное, что он может сказать, это то, что 20 февраля, как и было запланировано ранее, должны завершиться совместные военные учения России и Беларуси. Что же касается эскалации, то, по словам Лаврова, Россия не причастна к тому что происходит в мире и в Украине, когда разувается истерия, говорится об эскалации. Россия к этим вещам не имеет никакого отношения.

Лавров также подчеркнул, что Москва сама будет принимать решение, какими способами гарантировать свою безопасность.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня появились тревожные сообщения британской разведки, которые свидетельствуют о том, что Россия не только не отвела войска от украинской границы, но и наоборот – усилила их. Вблизи украинской границы появилась дополнительная бронетехника, вертолеты и полевой госпиталь.

Также появилось тревожное сообщение Бюро нацбезопасности Польши, где считают, что угроза вторжения российских войск в Украину сегодня значительно выше, чем вчера.

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