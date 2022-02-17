logo

BTC/USD

42062.84

ETH/USD

2998.91

LTC/USD

123.20

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров рассказал, что будет делать Россия 20 февраля, когда закончатся военные учения с Беларусью
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров рассказал, что будет делать Россия 20 февраля, когда закончатся военные учения с Беларусью

Глава российского МИД не смог ответить, стабилизируется ли ситуация после 20 февраля

сегодня, 17:02
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Сначала Украина с тревогой ждала 16 февраля, на которое ряд западных рейтинговых изданий, ссылаясь на данные спецслужб, прогнозировал российское вторжение, теперь с тревогой ждет 20 февраля, когда должны подойти к концу военные учения России "Союзная решимость". Глава МИД России Сергей Лавров уже успел заявить, что от России ждать ничего не стоит, потому что Кремль не причастен к эскалации на украинской границе. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "ТАСС", цитируя слова Лаврова.

Лавров рассказал, что будет делать Россия 20 февраля, когда закончатся военные учения с Беларусью

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ заявил, что ответ на вопрос, закончится ли эскалация вокруг Украины, когда подойдут к концу военные учения РФ и Беларуси, точно нужно искать не в Москве.

По словам российского дипломата, процесс деэскалации якобы зависит "не от РФ". 

Сергей Лавров отметил, единственное, что он может сказать, это то, что 20 февраля, как и было запланировано ранее, должны завершиться совместные военные учения России и Беларуси. Что же касается эскалации, то, по словам Лаврова, Россия не причастна к тому что происходит в мире и в Украине, когда разувается истерия, говорится об эскалации. Россия к этим вещам не имеет никакого отношения. 

Лавров также подчеркнул, что Москва сама будет принимать решение, какими способами гарантировать свою безопасность.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня появились тревожные сообщения британской разведки, которые свидетельствуют о том, что Россия не только не отвела войска от украинской границы, но и наоборот – усилила их. Вблизи украинской границы появилась дополнительная бронетехника, вертолеты и полевой госпиталь.

Также появилось тревожное сообщение Бюро нацбезопасности Польши, где считают, что угроза вторжения российских войск в Украину сегодня значительно выше, чем вчера.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/politika/13739267
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!