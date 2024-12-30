Лавров рассказал, как нужно свергнуть режим диктаторов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал падение режима Башара Асада в Сирии и заявил, что одним из ключевых моментов в свержении диктатора стала невозможность властей обеспечить социальные потребности собственного населения и введенные США санкции на нефть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что режим сирийского диктатора Асада подвергся падению из-за двух основных факторов. Первым глава МИД РФ назвал социальные проблемы в Сирии, которые не удалось решить режиму Асада.

"Уже сейчас можно сказать, что одной из причин деградации обстановки стала неспособность бывшего руководства удовлетворить базовые потребности населения в условиях продолжительного гражданского конфликта", – сказал Лаврова.

Другим фактором Лавров назвал давление США на нефтяную промышленность Сирии, что ограничило Башара Асада от значительных средств для поддержки своего диктаторского режима.

"В этом велика вина Вашингтона, который фактически оккупировал наиболее богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии, а также оказывает серьезное санкционное давление на Дамаск", — подчеркнул Лавров.

По его словам, Россия якобы оказывала помощь союзнику Путина, однако удушение экономики Сирии способствовало и усиливало социальное напряжение, а непопулярные меры на которые пошел Асад, в частности, снижение субсидий на важные товары и услуги привели к протестам и свержению его режима.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров назвал цели России в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали о заявлении Лаврова, который рассказал, кто якобы "заставил" Россию напасть на Украину.