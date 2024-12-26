Лавров заявил, что якобы Франция несколько раз через закрытые каналы предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева. Его заявление публикуют российские пропагандисты.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Главный кремлевский дипломат якобы принялся раскрывать "правду" о союзниках Украины. По его словам, "д значимое поведение не вызывает стремления серьезно относиться" к таким предложениям, пожаловался "правильный и честный" Лавров.

"Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, просто диалог по украинскому вопросу, будто нарушая принцип, который Запад постоянно повторяет, о том, что ни слова об Украине без Украины. Ну, мы якобы не отказываемся от контактов, готовы послушать. инициатором направления так называемых миротворческих войск на Украину, готовящий на своей территории боевые подразделения вооруженных сил Украины, непосредственно заявляет о том, что нужно продолжать долбить Россию и добиться того, чтобы Украина подготовилась к переговорам с более сильных позиций. к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег",- взялся раскрывать карты Лавров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что французский президент Эммануэль Макрон собирался вынести на обсуждение на саммите лидеров ЕС вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины при условии прекращения огня.

По словам собеседника "Радио Свобода", дискуссия в Европе о миротворческой миссии в Украине неизбежна, учитывая приход к власти в США Дональда Трампа и необходимость подготовиться к обсуждению с ним ситуации по войне в Украине. О миротворцах Макрон говорил во время визита в Варшаву. По словам чиновников Евросоюза, тема европейских миротворцев в Украине "очень сырая" и "находится на уровне идеи". Как известно, главы Польши и Хорватии уже выступили против отправки своих войск в Украину, а в немецком правительстве назвали этот вопрос неактуальным.

