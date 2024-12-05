Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не делал выбор по войне в Украине, а это якобы стало последствиями деятельности США, напавших на Россию. По его словам, Соединенные Штаты это делают "руками украинского режима". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров во время пресс-конференции на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выступил с пропагандистским заявлением в котором обвинил США в войне в Украине. Российский дипломат объясняет аннексию Крыма и оккупацию других украинских территорий якобы ответом России на угрозы, в то время как Москва якобы не планировала военную агрессию.

"Мы вообще не хотим ни на кого нападать. Сейчас США напали на нас руками украинского режима: ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, непосредственно участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор ", — сказал Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на саммите ОБСЕ организовали бойкот для главы МИД РФ Сергея Лаврова. Во время его выступления несколько делегаций из разных стран покинули зал заседания. Кроме того, глава МИД Украины Андрей Сибига во время своего выступления в ОБСЕ назвал Лаврова военным преступником.

Также "Комментарии" писали о пресс-секретари МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. По ее словам, оккупация Россией украинских территорий — это результат внутренних центробежных процессов, спровоцированных внешним дестабилизирующим влиянием Запада.