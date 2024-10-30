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Ткачик Олеся
Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров на открытии VIII Всемирного конгресса проживающих за рубежом соотечественников заявил, что все задачи, поставленные в рамках так называемой "специальной военной операции", будут выполнены, а безопасность России, ее граждан и соотечественников будет надежно снабжена.
Сергей Лавров
По его словам, Россия продолжает военную операцию с целью защиты собственной безопасности и предотвращения превращения Украины в территорию, враждебную России и подконтрольную НАТО.
Министр страны-агрессора также отметил важность защиты прав русскоязычного населения Донбасса и так называемой "Новороссии", упомянутых в уставе ООН, которые, как отметил Лавров, нарушаются киевскими властями при поддержке Запада. В частности, Лавров привел в пример "преследование" Украинской православной церкви, которое, по его словам, также является нарушением прав, гарантированных ООН, призывающих к уважению прав человека независимо от расы, пола, языка и религии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что все усилия Кремля в 2024 году были направлены на то, чтобы после 6 ноября, то есть после президентских выборов в США, для Украины оставался лишь один сценарий – ужасный. То есть – безмолвная капитуляция, огромные территориальные потери, уничтожение суверенитета, временное сохранение декоративной государственности или вообще без таковой.
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