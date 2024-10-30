Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров на открытии VIII Всемирного конгресса проживающих за рубежом соотечественников заявил, что все задачи, поставленные в рамках так называемой "специальной военной операции", будут выполнены, а безопасность России, ее граждан и соотечественников будет надежно снабжена.

Сергей Лавров

"Все цели "специальной военной операции", определенные президентом Владимиром Путиным, обязательно будут достигнуты. Россия обеспечит безопасность своих граждан, их право жить на земле предков, разговаривать на родном языке, сохранять свою историю и культурные ценности", — подчеркнул Лавров.

По его словам, Россия продолжает военную операцию с целью защиты собственной безопасности и предотвращения превращения Украины в территорию, враждебную России и подконтрольную НАТО.

Министр страны-агрессора также отметил важность защиты прав русскоязычного населения Донбасса и так называемой "Новороссии", упомянутых в уставе ООН, которые, как отметил Лавров, нарушаются киевскими властями при поддержке Запада. В частности, Лавров привел в пример "преследование" Украинской православной церкви, которое, по его словам, также является нарушением прав, гарантированных ООН, призывающих к уважению прав человека независимо от расы, пола, языка и религии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что все усилия Кремля в 2024 году были направлены на то, чтобы после 6 ноября, то есть после президентских выборов в США, для Украины оставался лишь один сценарий – ужасный. То есть – безмолвная капитуляция, огромные территориальные потери, уничтожение суверенитета, временное сохранение декоративной государственности или вообще без таковой.







