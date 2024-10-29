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Лавров рассказал послам БРИКС, что Украина должна сделать ради мира

Лавров заявил, что в первую очередь Украина должна вывести свои войска из «российских регионов» и признать, что они являются частью РФ

сегодня, 18:12
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Ткачик Олеся

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров обсудил с послами стран БРИКС в Москве ситуацию в Украине и позицию России по поводу возможных путей урегулирования военного конфликта. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

Лавров рассказал послам БРИКС, что Украина должна сделать ради мира

Сергей Лавров

"Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Украине и вокруг нее. Российская сторона подробно представила принципиальные подходы к урегулированию конфликта на основе инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня", — говорится в заявлении МИД РФ.

В частности, пресс-служба МИД страны-агрессора сообщила, что в ходе встречи были выделены основные элементы позиции Москвы, в частности требования по выводу украинских войск из ряда регионов, признание их российскими, отказ Украины от намерений вступить в НАТО, снятие западных санкций против России и обеспечение прав русскоязычных граждан Украины.

Также участники обсудили дальнейшие шаги по укреплению стратегического партнерства в рамках БРИКС, учитывая итоги саммита организации, состоявшегося в Казани под председательством России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина настаивает на членстве в НАТО. Именно это требование является первым пунктом плана победы Владимира Зеленского. Однако союзники не готовы даже приглашать Украину в Альянс. Против этого высыпают не только Венгрия, Словакия, США и Германия. Стало известно, что пока не хотят видеть Украину в НАТО также Словения, Испания и Бельгия. По мнению экспертов, сопротивление Словении может стать следствием влияния пророссийских сил, связанных с Сербией. Эти силы, вероятно, препятствуют поддержке Украины на пути в НАТО. Что касается позиции, то там тоже присутствуют пророссийские настроения. Бельгия же, по мнению экспертов, следует за позицией Германии, как и многие другие меньшие страны, ориентирующиеся на лидеров, таких как США и Германия.




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Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1978029/
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