Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров обсудил с послами стран БРИКС в Москве ситуацию в Украине и позицию России по поводу возможных путей урегулирования военного конфликта. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

Сергей Лавров

"Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Украине и вокруг нее. Российская сторона подробно представила принципиальные подходы к урегулированию конфликта на основе инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня", — говорится в заявлении МИД РФ.

В частности, пресс-служба МИД страны-агрессора сообщила, что в ходе встречи были выделены основные элементы позиции Москвы, в частности требования по выводу украинских войск из ряда регионов, признание их российскими, отказ Украины от намерений вступить в НАТО, снятие западных санкций против России и обеспечение прав русскоязычных граждан Украины.

Также участники обсудили дальнейшие шаги по укреплению стратегического партнерства в рамках БРИКС, учитывая итоги саммита организации, состоявшегося в Казани под председательством России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина настаивает на членстве в НАТО. Именно это требование является первым пунктом плана победы Владимира Зеленского. Однако союзники не готовы даже приглашать Украину в Альянс. Против этого высыпают не только Венгрия, Словакия, США и Германия. Стало известно, что пока не хотят видеть Украину в НАТО также Словения, Испания и Бельгия. По мнению экспертов, сопротивление Словении может стать следствием влияния пророссийских сил, связанных с Сербией. Эти силы, вероятно, препятствуют поддержке Украины на пути в НАТО. Что касается позиции, то там тоже присутствуют пророссийские настроения. Бельгия же, по мнению экспертов, следует за позицией Германии, как и многие другие меньшие страны, ориентирующиеся на лидеров, таких как США и Германия.



