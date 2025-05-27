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Лавров выдал дикое заявление о русском языке в Украине и набросился на ЕС

В Украине подчеркивают, что эти реформы составляют составляющие более широкой стратегии евроинтеграции.

сегодня, 15:00
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Клименко Елена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом выразил жесткую критику относительно языковой политики Украины в контексте ее подготовки к вступлению в Европейский Союз. Лавров заявил, что так называемая "домашняя работа", которую Украина должна была проделать для начала переговоров с ЕС, содержала не просто реформирование законодательства, а фактически законодательное устранение русского языка.

Лавров выдал дикое заявление о русском языке в Украине и набросился на ЕС

Фото: из открытых источников

"Когда комиссар по расширению Европейского союза госпожа Кос заявляет, что Украина проделала домашнюю работу и готова к запуску переговоров по вступлению в Евросоюз, она признает, что домашняя работа включала законодательное уничтожение русского языка", — сказал он.
По мнению главы российского МИД, это свидетельствует об откровенной дискриминации части населения Украины, для которой русский является родным языком.

Между тем, языковая политика остается одним из ключевых вопросов в украинской внутренней и внешней политике.

В ответ на это в Украине отмечают, что проведенные реформы являются частью более широкой стратегии интеграции в Европейский Союз и укрепления национальной безопасности и не направлены против какой-либо этнической или языковой группы. В то же время, критики этих мероприятий в России видят в них инструмент усиления давления на русскоязычное население и попытку маргинализации русского языка.

Портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские удары по территории Украины – это "естественно". По его словам, таким образом Москва пытается наказать "преступника".



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