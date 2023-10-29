Лавров сделал неожиданное заявление о Зеленском: назвал президента Украины монстром

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад якобы сам начинает опасаться президента Украины Владимира Зеленского, которого назвал "монстром". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Лаврова для информационного агентства "БелТА".



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Во время интервью для белорусского издания Сергей Лавров назвал президента Украины "монстром", выращенным Западом.

"Запад даже сейчас начинает немного опасаться того, какого "монстра" он вырастил", — заявил Лавров.

Министр иностранных дел РФ объяснил свои слова тем, что президент принимает самостоятельные решения в войне против России.

"Учитывая, что Зеленский и его приспешники уже мало слушаются и все больше выступают с претензиями к Западу: денег мало, оружия мало, что вы там думаете... Это само по себе вызывает раздражение", — сказал Сергей Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров устроил истерику и обвинил Европу в нацизме. Именно таким образом, российский чиновник отреагировал на информацию о введении новых санкций против России. В частности, это касается стран ЕС, которые запретили въезд на свои территории автомобилям с российскими номерами. В сентябре несколько стран Европейского Союза приняли решение о запрете, а в октябре к ним присоединились Норвегия, Финляндия и другие. Таким образом, россияне не могут уехать в ЕС из России на своих собственных автомобилях.

Также "Комментарии" писали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал два основных условия Кремля, которые могут привести к мирному окончанию войны в Украине.