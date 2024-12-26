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Лавров сделал новое заявление о диалоге России с Трампом

Но и здесь не обошлось без кремлевских условий, которые снова назвал Лавров.

26 декабря 2024, 17:51
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Лиля Воробьева

Москва заявила о намерении вступить в диалог с командой избранного президента США Дональда Трампа, чтобы обсудить возможность прекращения войны в Украине и установление перемирия. При этом Кремль надеется, что новая администрация Соединенных Штатов сможет более глубоко понять "причины конфликта". Об этом информируют российские медиа, ссылаясь на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Лавров сделал новое заявление о диалоге России с Трампом

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Лавров отметил, что Российская Федерация всегда готова к консультациям по урегулированию ситуации.

"Я очень надеюсь, что в администрации господина Трампа, включая господина Келлога, который, возможно, станет специальным посланником США по Украине, смогут разобраться в первопричинах конфликта. Мы всегда готовы к консультациям", – сказал Лавров.

Глава МИД также подчеркнул, что переговоры должны быть четкими и конкретными. По его словам, Россия не заинтересована в размытых условиях или неопределенности.

"Открыты к любым переговорам, если переговоры будут по существу", – добавил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров заявил, что поражать гражданские цели в Украине – не в правилах России. Глава российского МИД Сергей Лавров заверил, что все обстрелы, которые Россия наносит в ответ, производятся лыжно по военным и стратегическим объектам, и отнюдь – по гражданским.

Россиянин считает, что их армия поражает только те цели, по которым ведется обстрел по гражданским территориям и от которых гибнут мирные граждане в России.

Недавно в Кремле рассказали, когда "точно" начнутся переговоры Украины и России . Там не забыли напомнить об условиях перемирия, основой которых должны быть так называемые стамбульские договоренности.



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