Главный дипломат Кремля в очередной раз прокомментировал скорейшее окончание войны в Украине. После победы Дональда Трампа на выборах в США. Весь мир активно это обсуждает. Лавров заявил, что не представляет, как Трамп может решить проблему Украины. Но Кремля будет ждать предложений.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Лавров заявил, что не представляет, как Трамп может решить проблему Украины: будем ждать предложений, цитируют слова Лаврова российские СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о налаживании конструктивного диалога с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, политика новой американской администрации может способствовать более быстрому завершению войны.

Зеленский отметил, что украинская сторона смогла четко донести свое видение мира. Также он исключил возможность того, что Трамп может давить на Украину для переговоров с Россией.

При этом президент подчеркнул, что достижение мира должно быть справедливым, чтобы украинцы не чувствовали, что жертвы, которые они понесли, были тщетны. Кроме того, Зеленский убежден, что новая администрация США выполнит обещания, данные американскому обществу, и это может ускорить завершение войны.

Также "Комментарии" писали о том, почему на самом деле Путин отказался от участия в саммите G20 в Бразилии. Главой российской делегации на саммите "Большой двадцатки" в Бразилии станет министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам экспертов, отсутствие Владимира Путина объясняется не только ордером на его арест, выданным Международным уголовным судом, но и другими причинами.

