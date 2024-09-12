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Лавров сделал сенсационное заявление о прекращении войны в Украине

Лавров заявил, что Россия готова к урегулированию войны в Украине дипломатическим путем

сегодня, 12:54 comments3360
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Ткачик Олеся

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил о том, что Россия готова к тому, чтобы урегулировать военный конфликт в Украине дипломатическим путем.

Лавров сделал сенсационное заявление о прекращении войны в Украине

Сергей Лавров

Однако, как заявил Лавров, якобы Запад не хочет "честного диалога" по поводу прекращения войны в Украине.

"Мы привержены урегулированию кризиса, наш президент многократно это подтверждал... Но готовности к честной дипломатии мы не наблюдаем. Запад всячески пытается удержать Украину в рамках ультиматума", — заявил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина разработала свой план принуждения России к миру. Этот план глава государства намерен в ближайшее время обсудить с президентом США Джо Байденом. Поскольку успех этого плана во многом зависит от помощи западных союзников.

Также "Комментарии" рассказывали, что по информации агентства EFE, президент Владимир Зеленский осознает, что помощь союзников в войне с Россией будет сокращаться, поэтому он работает над планом, как завершить войну с РФ уже осенью. Главная задача Украины – заставить РФ пойти на мир на приемлемых для Киева условиях. Впрочем, и сам Зеленский говорил о том, что у него есть "план победы" над Россией. Президент отмечал, что его идея состоит в том, чтобы передать документ партнерам и заставить РФ прекратить войну. Одним из главных активов для достижения этого, по его словам, станет успех украинской операции в российском Курском районе, где Киев контролирует около 1300 квадратных километров через месяц после того, как начало свое трансграничное наступление. Кроме возможности обмена оккупированными территориями между Киевом и Москвой, план победы имеет экономический аспект и предложения по роли, которую Киев должен играть в архитектуре международной безопасности.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/09/12/23907259.shtml?updated
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