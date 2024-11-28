Лавров сделал заявление о ядерном оружии для Украины и превентивные удары по России

Глава оккупационного МИД России Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов пропагандистских СМИ по поводу заявлений политиков США.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Вопрос: В США начались разговоры о том, что нужно Киеву передавать ядерное оружие. Некоторые из них так рассуждают. Да, это пока только разговоры, но у них и обо всем остальном сначала были только разговоры…

Лавров: "Политики на то и политики, чтобы постоянно поддерживать внимание к своей персоне со стороны общественности. У нас тоже есть политические деятели, многие говорят об эскалации.

Решение принимает Верховный Главнокомандующий. Я надеюсь, что в США тоже должно быть так".

Вопрос: Они уже размышляют о превентивных высокоточных ударах НАТО по территории России.

Лавров: "Заявление делал адмирал Р.Бауэр – человек совершенно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили немало. Тоже хотят выслужиться, наверное. Слышят конъюнктуру".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

CNN: Команда Трампа потребует прекращения огня во время возможных переговоров РФ и Украины

Команда новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет настаивать на временном прекращении огня в случае возможных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Будущий советник новоизбранного президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц в последние дни взвешивал несколько предложений по прекращению войны между Россией и Украиной, говорят источники.

"Хотя над деталями стратегии продолжается работа, чиновники Трампа, вероятно, будут настаивать на скорейшем прекращении огня, чтобы временно заморозить конфликт, пока обе стороны ведут переговоры", – говорят собеседники издания.