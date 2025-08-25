15 августа на Аляске состоялся саммит между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В преддверии встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров появился публично в свитере с надписью "СССР", чем вызвал удивление в США. Американская аудитория восприняла подобный образ российского дипломата неоднозначно.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

Во время интервью с NBC News журналистка прямо спросила Лаврова, была ли эта одежда символическим жестом, намекающим на желание Кремля восстановить Советский Союз. В ответ Лавров отрицал такие намерения и заговорил о личной ностальгии.

"Нет. Мы родились в Советском Союзе. Президент Путин неоднократно заявлял, что у тех, кто не жалеет о случившемся с СССР, нет сердца, а у тех, кто хочет восстановить СССР, нет мозга. Это абсолютно справедливое заявление", – ответил Лавров.

Также он уточнил, что "вспоминать с любовью" советское прошлое — это совсем не то же, что "пытаться военным путем захватить все территории". По его мнению, воспоминания об СССР не имеют отношения к имперским амбициям.

В этом же интервью Лавров прокомментировал удар русских войск по заводу Flex в Закарпатской области. Он оправдывал атаку тем, что "иностранный капитал не является защитой, если на заводе производится продукция военного назначения". Хотя известно, что Flex имеет американские инвестиции и специализируется на производстве бытовой техники.

В коротком разговоре с кремлевским пропагандистом Зарубиным Лавров также дистанцировался от слов Путина о якобы необходимости признания русского языка вторым государственным в Украине.

Россия планировала стремительное вторжение в Украину, однако не учла, что война затянется на годы и станет настоящим испытанием на выносливость, рассказал офицер ВСУ Александр Матяш. По его словам, ключевой неожиданностью для обеих сторон стал масштаб войны и дисбаланс между потребностями армии и доступными ресурсами.