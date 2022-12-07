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Лавров шокирован туалетами в Швеции: Это просто не по-человечески (ВИДЕО)

Лавров удивлен "нечеловеческими" туалетами, которые он увидел в Швеции. По словам Сергея Лаврова, там у них все общее.

сегодня, 15:18 comments6894
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Автор:

Slava Kot








В ходе одного из своих выступлений министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своих впечатлениях от визита в Швецию. Российский чиновник удивился шведскому гендерному туалету, которым могут пользоваться все. Лавров сказал, что это "не по-человечески". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Nexta.

Лавров шокирован туалетами в Швеции: Это просто не по-человечески (ВИДЕО)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Лавров во время выступления 7 декабря задал вопрос гендерному равенству. По словам российского чиновника, сегодня в Европе и Англии якобы более 80 гендеров. В этом контексте глава МИД России рассказал, что в прошлом году посещал Швецию в рамках саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Сергей Лавров в перерыве спросил где находится туалет, на что ему указали на дверь с надписью WC. Тогда же глава МИД России спросил, где комнаты для мужчин и женщин? На что ответил, что у нас все общее". Такие слова показались странными для россиянина.

"Я не верил, но это действительно было. Вы не представляете, насколько это было не по-человечески", — сказал Сергей Лавров.

Посмотреть видео с Сергеем Лавровым, который удивляется туалетам в Швеции можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров утверждает, что Запад планирует захватить ОБСЕ и таким образом разрушает место для диалога между Российской Федерацией и другими странами. Также глава МИД России обвинил Запад, который якобы преследует цель приватизировать организацию себе.

Также "Комментарии" писали о хамской реакции Сергея Лаврова на принятие резолюции европейским политическим органом, признающей Россию спонсирующей терроризм страной.



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Источник: https://twitter.com/nexta_tv/status/1600460179564380160
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Обсуждения

валентина

сегодня, 17:55

А он не посоветовал им строить досчатіе нужники с діркой в полу?

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