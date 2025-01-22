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Лавров сказал, какое соглашение о мире хочет Россия

Ларов рассказал, что РФ и дальше намерена идти к выполнению целей «СВО»

сегодня, 13:43
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Ткачик Олеся

Как заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, Россия привержена урегулированию украинского кризиса с помощью устранения его коренных причин, и понимание того, что без этого не добиться мира. Более того, по его словам, это начинают понимать на Западе.

Лавров сказал, какое соглашение о мире хочет Россия

Сергей Лавров

"Мы ознакомили наших коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования, подчеркнули нашу неизменную приверженность достижению целей "специальной военной операции" и урегулирования этого кризиса путем устранения его коренных причин. Понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта, ширится, в том числе в Европе и в Соединенных Штатах", — заявил Лавров.

При этом, глава МИД страны-агрессора сообщил, как Россия видит урегулирования войны в Украине и соглашение о мире.

"Мы особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения", — заявил глава МИД России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп обещает завершить войну в Украине, впрочем, ключевое то, на каких условиях это будет сделано, отметил политолог Александр Палий. По его словам, если Трамп позволит России сохранить все захваченные украинские территории без каких-либо последствий, это будет противоречить его стремлению сделать Америку "великой снова". Такой сценарий лишь усугубит коалицию противников США, в которую входят Россия, Северная Корея, Иран и Китай.




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Источник: https://tass.ru/politika/22942985
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