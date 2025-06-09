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Лавров сказал, кто виноват в украинских ударах по России

Лавров цинично заявляет об актах "терроризма"

сегодня, 17:44
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Автор:
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Лиля Воробьева

Глава МИД России Сергей Лавров предъявил обвинения против Великобритании, заявив, что она якобы способствовала совершению ударов по объектам на территории РФ.

Лавров сказал, кто виноват в украинских ударах по России

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Такое заявление представитель страны-агрессора сделал во время мероприятия под названием "Форум будущего 2050".

По словам Лаврова, все атаки вроде бы выполняет Украина. При этом он подчеркнул, что украинская сторона "не смогла бы действовать без участия британцев". Кроме того, он упомянул и о США.

"Вполне возможно, что там также задействованы американские спецслужбы, но участие британцев без сомнения", — сказал он.

Цинически комментируя ситуацию, Лавров назвал удары по военным объектам на российской территории "террористическими актами", при этом о регулярных обстрелах украинских городов со стороны России он не упомянул.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия обдумывает по окончании действия моратория начать размещение ракет средней и меньшей дальности. По его словам, эти ракеты могут в будущем быть нацелены на Европу.

Сергей Рябков заявил, что действие моратория о размещении ракет средней и меньшей дальности "подходит к своему логическому завершению".

"Проявленное Россией воздержание… не было оценено США и их союзниками. Москва вынуждена реагировать на существование очень чувствительных ракетных угроз", — сказал Рябков.

Российский дипломат пригрозил, что европейцам следует задуматься, ведь, по его словам, Россия вынуждена из-за позиции европейских стран по Украине переставлять цели для поражения.

"Есовская и натовская верхушки постоянно настраивают Киев на продолжение боевых действий, накачивают его оружием, техникой и обещаниями большего, разрабатываются и делаются разнообразные диверсии, провокации", — сказал Рябков.



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