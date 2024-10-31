Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что завершение военного конфликта в Украине на условиях "ничейного" варианта вряд ли обеспечит интересы обеих сторон. Об этом он сказал на пресс-конференции после II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Сергей Лавров

"Вничью, мне кажется, немного не передает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе в общеконтинентальном масштабе. И причины нам хорошо известны – Александр Григорьевич [Лукашенко] сегодня вспоминал те действия, которые киевский режим после госпереворота истреблял русский язык во всех сферах жизнь", — сказал Лавров.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны Запада, возможно, склоняются к компромиссному разрешению конфликта по формуле "ничья". Лавров подчеркнул, что в Украине была запрещена каноническая Украинская православная церковь, и подчеркнул, что ни одна из стран, предлагающих инициативы по урегулированию кризиса, не поднимает этого вопроса.

Российский министр добавил, что для любого конфликта важно сосредоточиться на устранении его причин. По его словам, подобный подход был отражен и в китайском плане, представленном в начале 2023 года. Лавров также заявил, что действия Украины, которые, по его утверждению, якобы угрожают российской культуре и православной религии, а также попытки втянуть страну в НАТО являются основными причинами нынешнего противостояния.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лукашенко заявил, что Запад якобы осознает, что Украина не может победить Россию на поле боя. Именно поэтому, по его мнению, нужны мирные переговоры. При этом он предположил, что они могут завершиться ничьей.



