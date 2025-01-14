Лавров сказал, почему РФ начала «СВО» в Украине и чего на самом деле хочет достичь

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров сделал циничное заявление о намерениях РФ в Украине. В частности, он сказал, что россияне на самом деле "заботятся" об украинцах и что территории их вообще не интересуют.

Сергей Лавров

По словам Лаврова, главной целью России в "ситуации вокруг Украины" является "забота о людях". В то же время такие слова звучат особенно лицемерно на фоне массированных обстрелов мирных украинских городов, от которых страдает гражданское население.

"Мы не о землях, мы о людях, которые столетиями на этих землях жили, поднимали их с нуля, строили города, заводы, порты", – заявил Лавров.

Кстати, по данным ООН, в конце 2024 года было официально зафиксировано гибель более 12,3 тысяч гражданских лиц в Украине с начала полномасштабного вторжения России. Еще более 27,8 тысяч человек получили ранения.

Организация также сообщила, что около 42% жертв в ноябре стали следствием применения российскими войсками дальнобойного оружия. Эксперты отмечают, что реальные показатели потерь могут быть значительно выше.

Кроме того, слова Лаврова о "незаинтересованности в территориях" также противоречат реальным действиям Кремля. Российские войска активно наступают на ключевых направлениях – Покровском, Торецком и Кураховском. Эти действия сопровождаются разрушением инфраструктуры и уничтожением городов. При этом Путин регулярно выставляет своим военным дедлайн по захвату территорий. Чтобы выполнить приказы диктатора, россиян бросают в мясные штурмы.

Напомним , портал "Комментарии" рассказывал , что в Госдуме заявили, что должна сделать Россия, чтобы в Украину пришел мир. В частности, как заявил спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин, Россия должна добиться того, чтобы Украина стала нейтральным государством.



