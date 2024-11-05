Лавров снова угрожает США и НАТО: назвал условия для равноправного диалога

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров рассказал об отношениях России и США и объяснил, почему нужно налаживать отношения между странами. Об этом он рассказал в интервью российскому пропагандистскому изданию, сообщает портал "Комментарии".

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По словам Лаврова, Россия готова к равноправному диалогу с США, если и когда они продемонстрируют серьезность намерений честно договариваться.

Также российский министр подчеркнул, что на России и США как ядерных государствах лежит особая ответственность, что приводит к необходимости дипломатических контактов и работы посольств.

"Несмотря на глубокий кризис отношений России и США, рвать их в Вашингтоне не готовы, если это сохранится, новый посол России будет назначен своевременно, необходимые процедуры начаты", — убежден Лавров.

Также Лавров предупредил НАТО, что в случае агрессивных действий альянса или отдельных стран-членов в отношении Москвы "отсидеться за океаном не получится, ответ будет адекватным".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что проект Союзного государства между РФ и Беларусью – это вызов международной системе безопасности. В Минске 5 ноября проводятся заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

“Союзное государство – очередной мертворожденный проект кремля, который с 1999 года так и не привел к запланированному политическому объединению России и Беларуси. Москва рассматривает Союзное государство как механизм окончательного уничтожения суверенитета Беларуси с целью его полного поглощения", – объяснили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что военное сотрудничество Москвы и Минска представляет угрозу для Украины, а также всей Европы.



