Лавров сообщил о дате второго раунда переговоров России и США

Россия и США проведут новый раунд переговоров в Стамбуле 27 февраля 2025 года. Будут обсуждаться исключительно вопросы работы дипломатических миссий, без нарушения темы войны в Украине.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на прогресс по урегулированию проблем, связанных с функционированием посольств.

"Эта встреча будет посвящена исключительно вопросам деятельности дипмиссий США и России. После нее станет ясно, как быстро мы сможем двигаться вперед", – отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что переговоры могли пройти 25 февраля в Саудовской Аравии. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что встречу планировали провести на уровне руководителей соответствующих ведомств в ближайшие две недели.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров категорически отверг идею Трампа . На днях президент США Дональд Трамп заявил, что Россия согласилась на размещение иностранных войск на территории Украины в рамках мирного соглашения. Трамп уверял, что спрашивал мнение российского коллеги Путина и он якобы не возражал. Однако в Москве снова "крутят носом".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что видит по идее отправления миротворцев в Украину дальнейшее разогрев конфликта. По его словам, Россию никто не спрашивал о возможности размещения миротворческих сил в Украине. Такой подход, убежден Лавров, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт, пишет издание "Интерфакс".

Лавров отметил, что президент США Дональд Трамп "сказал, что решение о развертывании миротворческих сил возможно только с согласия обеих сторон".

"Видимо, имея в виду нас и Украину. Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, навязываемый европейцами, прежде всего Францией, а также англичанами, нацелен на то, о чем я только что упомянул, на то, чтобы конфликт разогревать и дальше, пресекать любые попытки его успокоить", — прокомментировал.

