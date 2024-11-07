Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил о поддержке Москвой инициатив мировых стран, направленных на достижение так называемых справедливых договоренностей, которые помогли бы устранить причины войны в Украине. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Казахстан.

Сергей Лавров

В частности, Лавров напомнил, что Казахстан 27 сентября принял участие в Нью-Йорке во встрече группы "Друзей мира", организованной Китаем и Бразилией. По его словам, РФ приветствует усилия стран глобального Юга, Востока и других участников для продвижения справедливых договоренностей, позволяющих преодолеть первопричины украинского конфликта и обеспечить мир.

Лавров также упомянул об инициативе главы КНР Си Цзиньпина по глобальной безопасности, представленной в феврале 2023 года, которая подчеркивает необходимость осознания и устранения глубинных причин любого конфликта. При этом министр страны-агрессора подчеркнул, что без разрешения основных причин войны в Украине трудно надеяться на стабильность и безопасность.

Говоря о причинах украинского "кризиса", Лавров отметил расширение НАТО на восток, а также политику, которую украинская власть реализует с 2014 года, в частности ограничение русского языка, образования и культуры, а также недавнее принятие закона о ликвидации канонической Украинской православной церкви.

"Наши партнеры понимают глубинные причины проблемы и мы готовы продолжать диалог в этом направлении. Выражаем поддержку усилиям Казахстана по созданию коалиции для решения этих вопросов", – подчеркнул Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лукашенко спрогнозировал, сможет ли Трамп завершить войну в Украине.



