Лавров унизил Трампа после его угроз Путину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России не понимают постоянные ультиматумы президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер неоднократно называл разные даты попыток закончить войну в Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам Совета Министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где прокомментировал недавние угрозы Трампа, в которых президент США озвучил для российского диктатора Владимира Путина дедлайн в 50 дней. По словам Лаврова, Трамп не в первый раз говорит о дате урегулирования войны в Украине.

"Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением Трампа – 50 дней. Было раньше 24 часа, было 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движет президент США", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ намекнул на несамостоятельность Трампа указав, что тот находится под давлением украинских партнеров, пытающихся президента США убедить в поставках оружия Украине и введении новых санкций против РФ.

"Он (Трамп) находится под большим давлением ЕС и нынешнего руководства НАТО, которое бесцеремонно поддерживает Зеленского и продолжает накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, через убытки для налогоплательщиков стран Запада… У нас есть поговорка: "не рой другому яму"", — добавил Лавров.

По его словам, несмотря на самые большие санкции против России, Москва продолжает справляться со всеми запретами и ограничениями, которые против нее вводятся со стороны Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на ультиматум Трампа к Путину.

Также "Комментарии" писали, что в России заявили о готовности к дипломатическому окончанию войны после угроз Трампа и назвали ключевое условие.