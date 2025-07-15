Лавров унизил Трампа после его угроз Путину

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Slava Kot
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России не понимают постоянные ультиматумы президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер неоднократно называл разные даты попыток закончить войну в Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам Совета Министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где прокомментировал недавние угрозы Трампа, в которых президент США озвучил для российского диктатора Владимира Путина дедлайн в 50 дней. По словам Лаврова, Трамп не в первый раз говорит о дате урегулирования войны в Украине.
Глава МИД РФ намекнул на несамостоятельность Трампа указав, что тот находится под давлением украинских партнеров, пытающихся президента США убедить в поставках оружия Украине и введении новых санкций против РФ.
По его словам, несмотря на самые большие санкции против России, Москва продолжает справляться со всеми запретами и ограничениями, которые против нее вводятся со стороны Запада.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на ультиматум Трампа к Путину.
Также "Комментарии" писали, что в России заявили о готовности к дипломатическому окончанию войны после угроз Трампа и назвали ключевое условие.