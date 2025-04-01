Лавров упомянул о соглашении по Черному морю и назвал новые требования РФ

Россия выдвинула конкретные предложения по реализации черноморской инициативы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают российские СМИ.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Мы поддержали… готовность США, которая была зафиксирована на бумаге после встречи 24 марта, но добавили конкретные предложения о том, как это можно сделать на практике", – сказал он.

Лавров подчеркнул, что такие предложения необходимы во избежание "печального опыта" первоначальной черноморской зерновой инициативы, одобренной в июле 2022 года по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не удовлетворится пустыми обещаниями – ей нужны конкретные действия в рамках этого соглашения. По его словам, Соединенные Штаты изучают российские предложения по черноморской инициативе и "пообещали отреагировать в ближайшее время".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль и Вашингтон готовят новый раунд переговоров . Россия и США работают над организацией новой встречи, направленной на устранение препятствий в двусторонних отношениях и нормализацию дипломатических контактов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В частности, по его словам, Москва и Вашингтон – по согласованию президентов обеих стран – продолжают работу над устранением так называемых "раздражителей", усложняющих функционирование посольств в столицах двух государств.

"Первая встреча уже состоялась в Стамбуле, сейчас готовится вторая. Параллельно продолжаются контакты по телефону и в формате видеоконференций", – заявил глава МИД РФ.

Кроме того, министр иностранных дел РФ отметил, что пока не готов давать конкретные прогнозы, однако видит "определенный прогресс" и желание США снять ограничения, усложняющие работу дипломатических представительств.

