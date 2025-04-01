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Лавров упомянул о соглашении по Черному морю и назвал новые требования РФ

По словам Лаврова, России не нужны пустые обещания

1 апреля 2025, 22:28
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Автор:
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Лиля Воробьева

Россия выдвинула конкретные предложения по реализации черноморской инициативы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают российские СМИ.

Лавров упомянул о соглашении по Черному морю и назвал новые требования РФ

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Мы поддержали… готовность США, которая была зафиксирована на бумаге после встречи 24 марта, но добавили конкретные предложения о том, как это можно сделать на практике", – сказал он.

Лавров подчеркнул, что такие предложения необходимы во избежание "печального опыта" первоначальной черноморской зерновой инициативы, одобренной в июле 2022 года по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не удовлетворится пустыми обещаниями – ей нужны конкретные действия в рамках этого соглашения. По его словам, Соединенные Штаты изучают российские предложения по черноморской инициативе и "пообещали отреагировать в ближайшее время".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль и Вашингтон готовят новый раунд переговоров . Россия и США работают над организацией новой встречи, направленной на устранение препятствий в двусторонних отношениях и нормализацию дипломатических контактов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В частности, по его словам, Москва и Вашингтон – по согласованию президентов обеих стран – продолжают работу над устранением так называемых "раздражителей", усложняющих функционирование посольств в столицах двух государств.

"Первая встреча уже состоялась в Стамбуле, сейчас готовится вторая. Параллельно продолжаются контакты по телефону и в формате видеоконференций", – заявил глава МИД РФ.

Кроме того, министр иностранных дел РФ отметил, что пока не готов давать конкретные прогнозы, однако видит "определенный прогресс" и желание США снять ограничения, усложняющие работу дипломатических представительств.



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