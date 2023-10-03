Лавров устроил истерику: обвинил Европу в нацизме

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил страны ЕС в "нацизме". Причиной таких заявлений стало решение нескольких стран Евросоюза запретить въезд для автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото из открытых источников

В ходе встречи международного клуба "Валдай" Лавров отреагировал на новые санкции против России, ограничивающие въезд для автомобилей с российской регистрацией.

"Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, из всех практически, взлетела внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы. В общем, это проявление того, что принято называть "нацизмом". Только по отношению к россиянам", — сказал Лавров.

Напомним, что в сентябре запрет на въезд автомобилей с российскими номерами ввели Литва, Латвия и Эстония. Затем к санкциям против России присоединились Финляндия и Польша. Некоторое время у россиян была возможность попасть в Европу через Норвегию, однако и эта страна ввела запрет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на запрет автомобилей с российскими номерами. Дмитрий Песков заявил, что это еще более усложняет отношения между странами. Несмотря на это, представитель Кремля заявил, что Россия не собирается вводить зеркальные санкции против европейских стран в этом вопросе.

Также "Комментарии" писали, что Россия готова к мирным переговорам. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал два условия. По его словам, во время мирных инициатив нужно учитывать "интересы безопасности России" и "реалий земли". Напомним, что Москва заявляет о необходимости отказаться Украине от временно оккупированных территорий.