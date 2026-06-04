В России резко отреагировали на заявления западных политиков по поводу будущего Украины в НАТО, заявив о якобы лишении Москвы влияния на ключевые решения безопасности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT выразил недовольство позицией союзников Украины и комментариями руководства НАТО.

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В частности, возмущение в Москве вызвали слова генерального секретаря Альянса Марка Рютте, который во время визита в Киев подтвердил, что у Украины есть перспектива членства в НАТО. Лавров в ответ предположил, что якобы существуют предварительные договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по поводу блокирования вступления Украины в Альянс, хотя официальных подтверждений этому нет.

Глава российского МИД также подверг резкой критике позицию западных партнеров Украины, заявив, что они игнорируют мнение США в лице Дональда Трампа. По его словам, в НАТО якобы "не учитывают" разногласия между союзниками и продолжают поддерживать курс Киева на евроатлантическую интеграцию.

Отдельно Лавров выразил сомнение по поводу перспектив вступления Украины в Европейский Союз, предположив, что такой шаг может создать серьезные внутренние проблемы для самого ЕС. По его мнению, расширение блока за счет Украины может привести к его дестабилизации, хотя подобные оценки не делятся официальными структурами Евросоюза.

Также глава МИД РФ прокомментировал заявления госсекретаря США Марко Рубио, ранее выразившего сомнение в готовности России прекратить боевые действия. Лавров назвал такие оценки "странными", напомнив о встрече в Анкоридже в августе прошлого года, где, по его словам, обсуждались предложения по возможному началу переговорного процесса и снижению интенсивности боевых действий.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинские беспилотники начали демонстрировать высокую эффективность против российских железобетонных укрытий для боевой авиации, возведенных на военных аэродромах РФ. В российских пропагандистских и так называемых "военкоровских" кругах уже вынуждены признавать: подобные сооружения не обеспечивают гарантированную защиту самолетов.