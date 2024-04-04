Лавров в хамской манере заявил о готовности к переговорам и назвал условия

Как заявил Сергей Лавров по итогам встречи с главами иностранных дипмиссий в Москве, Россия готова к диалогу по Украине и гарантиям ее безопасности, но только на равноправной основе. Его возмутили призывы Запада начать переговоры без участия России. Также ему категорически не нравится "формула мира" президента Владимира Зеленского. Ее он назвал "бессмысленной и бесперспективной".

Сергей Лавров

При этом Лавров в хамской манере прокомментировал слова Зеленского о том, что Украина должна вернуться к границам 1991 года. Он заявил, что, дескать "мечтать не вредно".

Глава МИД страны-агрессора заявил, что переговоры должны проходить с учетом новых реалий на земле.

"И мы готовы, конечно, обеспечивать такие договоренности, которые будут учитывать интересы безопасности других стран, в том числе и Украины", — подчеркнул глава российского МИД.

По его словам, шанс заключить мирные договоренности, которые бы устроили РФ, был в Стамбуле в 2022 году. При этом Лавров повторил ложь о том, что эти договоренности были сорваны Борисом Джонсоном, который в то время возглавлял правительство Британии, а также Соединенными Штатами.

"И с тех пор, конечно, на поле боя — так на поле боя, вот, движемся. И ситуации на поле боя определяют новые реалии" , — заявил Лавров.

При этом он заявил, что якобы сейчас ситуация вокруг Украины – патовая. Он добавил, что Кремль "защищает свои интересы" и ждет следующего хода от Запада.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Лавров ранее заявлял о том, что якобы Россия была вынуждена напасть на Украину, чтобы восстановить "историческую справедливость".

При этом известно, что РФ планирует новое большое наступление, которое по некоторым данным может начаться уже в конце мая.



