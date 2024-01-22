22 января глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Совбеза ООН. Во время своего выступления он заявил, что РФ якобы "никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, но не о том, как сохранить у власти предводителей киевского режима и потакать их фантазиям", а чтобы устранить якобы "трагическую ситуацию". Но кремлевский дипломат, вероятно, забыл, что войну против Украины начала сама Россия. Его словами цитируют русские паблики.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"А о преодолении наследия разрешительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом. Об устранении трагической для Украины ситуации. Все иные якобы планы, платформы, формулы, с которыми по прежнему тщетно носится киевский режим и его хозяева, к миру не имеют никакого отношения и служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков", — заявил Лавров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News ответил, готов ли он согласиться уступить украинские территории для подписания мирного договора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский сказал, что российского диктатора следует остановить, чтобы не повторилась агрессия спустя несколько лет.

Напомним, ранее, находясь в Давосе, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не согласится на замораживание войны с Россией. Поэтому этот сценарий, часто обсуждаемый в СМИ, точно нереален, пока во главе Украины Владимир Зеленский.

