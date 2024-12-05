logo

BTC/USD

98000.72

ETH/USD

3902.69

LTC/USD

136.32

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров впервые с начала войны в Украине приехал в ЕС: какая страна приняла главу МИД РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров впервые с начала войны в Украине приехал в ЕС: какая страна приняла главу МИД РФ

Лавров прибыл на Мальту для участия в заседании Совета министров ОБСЕ

5 декабря 2024, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал на Мальту для участия во встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское государственное пропагандистское информагентство ТАСС.

Лавров впервые с начала войны в Украине приехал в ЕС: какая страна приняла главу МИД РФ

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Пропагандисты сообщают, топ-дипломат России приземлился в столице Мальты Валлетте поздно вечером в среду.

В свою очередь "Reuters" отмечает, что это первая его поездка в страну ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уже заявил, что будет бойкотировать Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ и что не будет сидеть с ним за одним столом.

"Лавров приезжает сюда, чтобы врать о (российском) вторжении и о том, что Россия делает в Украине. И я не собираюсь слушать эту ложь", – сказал Сикорский в видео, опубликованном в соцсети Х.

Стоит отметить, что Сергей Лавров теоретически может пересечься с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который также будет присутствовать на заседании. Однако, как пишет Reuters, "Лавров и Блинкен не планируют встречаться".

Последний раз Лавров посещал страну ЕС в конце 2021 года, также на встрече министров иностранных дел ОБСЕ. Затем последовало нападение России на Украину. Во время встречи ОБСЕ в Лодзе (Польша) в декабре 2022 года, Варшава отказала Лаврову во въезде. Однако он присутствовал на заседании ОБСЕ в 2023 году в Скопье. Тогда некоторые страны, в том числе и Украина, заявили о бойкоте заседания из-за присутствия российского министра.

Читайте также на портале "Комментарии" — Карлсон, который поддерживает Трампа, вновь вернулся в РФ: готовит интервью с Лавровым.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости