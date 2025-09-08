Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров снова обратился к Западу с предупреждением. Он заявил, что Россия будет "учитывать действия своих бывших партнеров" в будущем. В то же время Лавров подчеркнул, что Россия не намерена искать мести.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

"Россия не стремится мстить, не пытается отталкивать своих бывших западных партнеров, но будет учитывать их поступки в прошлом", – подчеркнул главный дипломат Кремля.

Ранее Лавров высказывал мнение, что Россия якобы надеется на возобновление мирных переговоров с Украиной. Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что "урегулирование кризиса" и достижение мира являются для России важным приоритетом. Лавров уверен, что Москва и Киев уже добились значительного прогресса во время переговоров в Стамбуле. Однако он не обошел и критику в адрес Киева, обвинив украинскую сторону в срыве договоренностей. По его мнению, Киев последовал "советам западных кураторов", выбрав путь продолжения конфликта.

Отметим, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица неоднократно критиковал Лаврова, называя его "наиболее деструктивным и токсичным элементом" в российских властях. По его словам, Лавров уже более трех лет "не меняет пластинку", что делает его позицию наиболее негативной среди всех политиков России.

"Если хотите услышать самое худшее и токсичное мнение, включайте пластинку Лаврова", — заявил Кислица.

