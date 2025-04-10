Глава МИД России Сергей Лавров снова оконфузился, заявив, будто Одессу "построили россияне". Его слова, произнесенные во время интервью пропагандистскому проекту "ТАСС Дети" 9 апреля, вызвали шквал критики в сети.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

Пользователи сразу же обвинили Лаврова в откровенном извращении исторических фактов и напомнили, кто на самом деле стоял у истоков не только Одессы, но и Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда.

В своей речи Лавров в очередной раз пытался навязать нарратив об "исключительно русских" корнях южных украинских городов. По его словам, Екатерина II, Потемкин и "другие славные предки" якобы "осваивали" эти территории, строили порты, города, фабрики и заводы. Более того, он прямо заявил, что Одессу основали именно россияне, а современные украинские власти якобы пытаются стереть "российский след" по истории под давлением Запада.

"Киевские власти стремятся вычеркнуть из исторической памяти народа российское прошлое, чтобы угодить своим западным кураторам, мечтающим превратить Украину в военный форпост против России", — добавил Лавров, повторяя нарративы российской пропаганды.

Впрочем, пользователи соцсетей не оставили эти заявления без внимания. Многие высмеяли бестолковое "историческое образование" министра, подчеркнув, что даже сама Екатерина II, которую он с гордостью назвал "русской", на самом деле была этнической немкой — Софией Фредерикой Августой Анхальт-Цербстской. Один из комментаторов метко подметил: "После нее на российском троне уже не было ни одного этнического россиянина".

Также скандальному дипломату напомнили о настоящей истории Одессы: город встал на месте бывшей турецкой крепости Хаджибей, захваченной в 1789 году. Примечательно, что крепость взял штурмом не россиянин, а испанец на российской службе — адмирал Хосе де Рибас, считающийся одним из основателей города.

Кроме того, в ответ на "российское строительство Одессы", в сети иронически поинтересовались: "А кто тогда построил Москву, Санкт-Петербург и Калининград?", — намекая на сложное и многонациональное происхождение крупных российских городов.



Портал "Комментарии" писал, что в аэропорту "Париж — Шарль де Голль" французские пограничники задержали представительницу Министерства иностранных дел России, прибывшую во Францию для участия в конференции ЮНЕСКО. Она была допрошена сотрудниками пограничной службы, прежде чем получила разрешение на въезд на территорию страны.