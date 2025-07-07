Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал, намерена ли Россия нападать на европейские государства, и опроверг опасения Запада по этому поводу. Он также обвинил западных политиков в безосновательном формировании образа врага из России, якобы используемого для отвлечения внимания граждан от внутренних проблем, сообщает Magyar Nemzet.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

Лавров ответил на вопрос о возможных планах президента Путина возобновить свое влияние в Европе, в том числе силовыми методами, отметив, что распространяющие такие слухи "возможно, имеют больше информации о намерениях России, чем сами россияне". Он добавил, что не знает ни о каких планах агрессии или вторжения в Европу.

Кроме того, он посетовал, что западные лидеры постоянно пытаются "демонизировать Россию с помощью информационных манипуляций и закрепляют в общественном сознании идею об имперских амбициях Москвы".

По словам Лаврова, подавая "вымышленную российскую угрозу", Запад стремится отвлечь внимание от проблем, таких как инфляция, рост безработицы, падение доходов населения, нелегальная миграция и увеличение преступности.

Он также выразил обеспокоенность тем, что Европа якобы разжигает антироссийские настроения, возрождает военно-промышленный комплекс и призывает к конфронтации с Россией. По мнению Лаврова, ЕС все больше превращается из союза ради интеграции в военно-политический блок, который действует как дополнение НАТО, что представляет опасную тенденцию.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Россия отрицает свои намерения, а затем начинает агрессивные действия. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что атака на страны Альянса может произойти в ближайшие 5–7 лет. Он подчеркивает, что Североатлантический союз должен адаптироваться и сбалансировать оборонные расходы для подготовки к потенциальной угрозе со стороны России.

Как уже писали "Комментарии", глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с венгерским изданием Magyar Nemzet назвал ситуацию с национальными меньшинствами в Украине "общей проблемой" России и Венгрии и призвал к совместным действиям в этом направлении.