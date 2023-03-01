Лавров выдвинул Турции условие продления зернового соглашения: что требует Кремль

В России согласятся продлить зерновое соглашение только, если будут учтены интересы россиян. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

В сообщении говорится, что глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров и глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретились на полях саммита G20, 1 марта.

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Следовательно, политики поговорили о перспективах реализации зернового соглашения. Лавров заявил, что продление "пакетного" зернового соглашения возможно только когда будут учтены интересы российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки.

Лавров и Чавушоглу обсудили российско-турецкие отношения и сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Украина планирует пересмотреть условия зернового соглашения . Правительство Украины готовит официальное обращение в Турцию и ООН с просьбой пересмотреть условия зернового соглашения, чтобы присоединить дополнительные порты, а также продлить его на более длительный период. Черноморская зерновая инициатива, которая стала возможной благодаря совместной работе Украины, ООН и Турции, позволяет осуществлять экспорт зерна и других товаров из трех украинских портов. Срок соглашения, которое было продлено в ноябре прошлого года на 120 дней, истекает 18 марта, поэтому Украина готовит официальное обращение. Таким образом, кроме трех портов, которые уже работают в рамках зернового соглашения, Украина планирует присоединить еще порты Николаева. Кроме того, Васьков добавил, что планируется пересмотреть условия проверок, ведь Россия почти в два раза замедлила свои проверки, чем создала огромную очередь в Черном море.