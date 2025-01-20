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Лавров высказался о приоритетах Трампа и «украинском кризисе»

Лавров заявил, что все знают о приоритетах Трампа на посту президента

сегодня, 16:28
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Ткачик Олеся

Как завил министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров, новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает урегулирование войны в Украине в качестве приоритетного направления своей внешней политики.

Лавров высказался о приоритетах Трампа и «украинском кризисе»

Сергей Лавров

"Все гадают, какие будут официальные подходы, продвигаемые администрацией Трампа. Неофициально многие члены его команды, он сам высказывались неоднократно и по Ближнему Востоку, и по украинскому кризису, который Трамп рассматривает в качестве одного из приоритетных направлений своей внешнеполитической активности с прицелом на его урегулирование", — сказал Лавров

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Российский диктатор Владимир Путин выступил на заседании Совбеза и поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа со вступлением в должность. Также Путин сообщил, что готов завершить войну на Украине и назвал условия. При этом диктатор заявил, что РФ якобы никогда не отказывалась от диалога, всегда была готова поддерживать ровные отношения, сотрудничество с любой американской администрацией.

"Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть – его целью должна быть не краткое перемирие, ни какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе  законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом собственно и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции", – заявил Владимир Путин.




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Источник: https://tass.ru/politika/22925407
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