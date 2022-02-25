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Лавров заявил, что Кремль готов к переговорам с Киевом, но есть условие

Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложит оружие

сегодня, 13:32 comments1022
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом. При этом российский дипломат уточнил, что теоретически переговоры могут произойти только после того, как ВСУ прекратит оборонять Украину и сложат оружие. Иными словами, Россия хочет безоговорочной капитуляции Украины, для того, чтобы потом выставить Украине свои условия. Как передает портал "Комментарии", заявление Лаврова цитирует "ТАСС".

Лавров заявил, что Кремль готов к переговорам с Киевом, но есть условие

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложит оружие", – заявил Сергей Лавров.

Еще раньше спикеры Кремля, в том числе сам Лавров заявлял, что главная цель военной операции в Украине – это демилитаризация Украины и устранение неонацистских проявлений. 

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что сам настрой Киева на переговоры с Москвой – это, однозначно позитивное и правильное решение. При этом Дмитрий Песков не уточнил при каких условиях такие переговоры могут состояться и состояться ли они вообще в ближайшее время.

Уточняя Песков отметил, что предложение Киева о переговорах еще предстоит обсудить в Кремле и уже потом озвучить свое решение.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский допустил диалог относительно нейтрального статуса Украины по НАТО, но прежде Киев должен получить гарантии безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" – президент Украины Владимир Зеленский обратился к "Бухарестской девятке". Глава украинского государства просит Запада усилить давление на России, чтобы заставить Кремль пойти на прямые переговоры и прекратить войну в Украине.



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Источник: https://tass.ru/politika/13857129
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