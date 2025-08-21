Лавров заявил, что Россия поддерживает гарантии безопасности для Украины: но есть одно условие

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия соглашается с необходимостью Украины иметь гарантии безопасности. Однако глава российского МИД настаивает, что они должны быть основаны на том варианте, который Москва предложила в 2022 году во время переговоров в Стамбуле.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров прокомментировал возможность гарантий безопасности для Украины и указал, какой вариант устроит Россию. По его словам, Кремль принимает всего один вариант, который Москва предлагала в Турции три года назад.

"Россия поддерживает принципы гарантий безопасности, согласованные в Стамбуле в 2022, все остальное — бесперспективные выходки", — заявил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что любое присутствие европейских войск на территории Украины является "совершенно неприемлемым для Москвы". Также, по его словам, якобы Украина не хочет мира.

"Украина прямо показывает, что она не заинтересована в устойчивом и долговременном разрешении конфликта", — добавил Лавров.

Как поясняет Институт изучения войны, гарантии безопасности, предложенные Россией в Стамбуле весной 2022 года, предполагают, что Москва может получить право вето на любую западную помощь от союзников. Кроме того, сама Россия при этом выглядела бы одним из гарантов безопасности, а не участница и инициатор войны против Украины.

