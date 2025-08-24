Лавров заявил, что Россия признает "де-факто" Зеленского: что это значит для переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Путин признает Владимира Зеленского "де-факто" главой государства и согласен с ним начать переговоры. Несмотря на это, Москва до сих пор считает президента Украины "нелегитимным".

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров в интервью NBC News сделал очередное заявление о статусе президента Украины Владимира Зеленского. Лавров заявил, что с "точки зрения Конституции Украины" Зеленский якобы не является легитимным президентом, однако в Кремле согласны идти с ним на переговоры.

"Мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы встречаться с ним", – сказал Лавров.

Однако глава МИД РФ добавил, что Россия не будет признавать документы, подписанные Зеленским.

"Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно Конституции Украины, Владимир Зеленский таким пока не есть. Так что да, президент России Владимир Путин готов встретиться с ним", — объяснил Лавров.

Лавров добавил, что встреча с Зеленским "не должна быть только для фото" или для подтверждения "легитимности" президента Украины. По его словам, встречи между Зеленским и Путиным должны быть "хорошо подготовлены", а также решен вопрос о том, кто будет "подписывать соглашение со стороны Украины".

Тема "нелегитимности" Зеленского активно используется российской пропагандой. Ее аргументы основываются на статье 103 Конституции Украины, которая определяет пятилетний срок президентских полномочий, и статье 112 по исполнению обязанностей главы государства в случае досрочного сложения полномочий. В то же время, пропагандисты умалчивают ключевую норму Закона Украины "О правовом режиме военного положения", ведь во время военного положения выборы не проводятся. Новые президентские выборы возможны только после его отмены.

