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Лавров заявил, что Россию обманули, поэтому Москва сменила свою позицию

Глава МИД РФ Сергей Лавров жалуется, что Запад обманул Россию.

сегодня, 15:40 comments1558
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что после введенных санкций со стороны ООН по КНДР геополитический климат полностью изменился и теперь не отвечает позиции Москвы.

Лавров заявил, что Россию обманули, поэтому Москва сменила свою позицию

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Российский министр прокомментировал ситуации с санкциями по программе ядерного оружия и ракет, под которыми Северная Корея находится с 2006 года.


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"Санкции против Северной Кореи были приняты в совершенно иной геополитической ситуации, когда были проблемы с налаживанием диалога с Пхеньяном, когда были достаточно серьезные прения в Совбезе", — заявил Лавров.

В прошлом году США выступили с очередной резолюцией по продлению этих запретов для КНДР, однако Россия и Китай сменили свою позицию и заблокировали это решение. Лавров объяснил, что Пекин и Москва пошли против США из-за якобы ошибочного обещания, которое Запад должен был дать для гуманитарной помощи для страны.

"Это была очередная ложь. Нас, китайцев и северокорейцев, обманули", – сказал Лавров.

Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, где встретился с Путиным. В США заявляют, что между Москвой и Пхеньяном могут быть заключены договоренности по поставке оружия из Северной Кореи в РФ. Вместо КНДР получит необходимые ей элементы для улучшения баллистических ракет, ядерного оружия и космических технологий, которые находятся под санкциями ООН.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент РФ Владимир Путин рассказал, почему северокорейский лидер Ким Чен Ын приехал в Россию.

Также "Комментарии" писали, сможет ли оружие из Северной Кореи, которое попадет в российскую армию, изменить ход войны в Украине.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/sep/13/russia-ukraine-war-live-updates-sevastopol-shipyard-fire-crimea-missile-attack-injuries#top-of-blog
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