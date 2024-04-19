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Лавров заявил, что Швейцария не подходит РФ для переговоров. Причины

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против Швейцарии, как страны, где должны пройти переговоры по урегулированию военного конфликта в Украине

19 апреля 2024, 13:52
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров, России не подходит Швейцария в качестве площадки для переговоров о путях прекращения войны в Украине. Об этом он сказал в интервью росМИ.

Лавров заявил, что Швейцария не подходит РФ для переговоров. Причины

Сергей Лавров

Сергей Лавров заявил, что якобы Швейцария уже не является нейтральной страной и стала враждебной для России.

"Нам Швейцария просто не подходит. Она никакая не нейтральная сторона, она из нейтральной превратилась в откровенно враждебную",
 — заявил глава МИД страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Сергей Лавров заявил о том, что даже если между Украиной и РФ будут проходить мирные переговоры, то Россия не будет на это время прекращать боевые действия на фронте. Он заявил, что у Кремля есть полная уверенность в том, что боевые действия нужно продолжать, как и в целом всю "специальную военную операцию".

Кроме того, Лавров в очередной раз заявил, что с украинскими властями переговоры вести нереально, поскольку им якобы нет веры. Также глава МИД России добавил, что Запад и Украина не могут понять, что появились "новые реалии на земле", которые нашли свое отображение в Конституции России. Лавров заявил, что украинские власти даже теоретически не готовы обсуждать компромиссы, связанные с этими реалиями. Вероятно, речь идет о том, что Украина не готова отдавать свои территории и выступает за полное возвращение к границам 1991 года. Страна-агрессор же хочет получить не только украинский Донбасс и Крым, а также Херсонскую и Запорожскую области. Именно поэтому Кремлю так не нравится формула мира президента Владимира Зеленского, которая предусматривает полное восстановление территориальной целостности Украины.




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