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Slava Kot
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пыталась объяснить Западу неправильность помощи Украине. По его словам, теперь страны Запада начали понимать, что "от Украины останется какая-то часть" из-за войны против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Сергей Лавров во время встречи с молодежью Белоруссии изложил пропагандистские тезисы Кремля о войне в Украине и о помощи Запада. Лавров утверждает, что в Украине якобы в 2014 году произошел "госпереворот", а к власти пришел "нелегитимный режим", поддерживаемый Западом, который якобы пытавшийся вовлечь Украину в НАТО.
Теперь Лавров утверждает, что некоторые представители Запада изменили свою позицию по отношению к Украине.
Также глава МИД РФ пожаловался, что некоторые другие страны призывают не останавливаться и "добить Путина, потому что если его не добить, он нападет на нас на всех". Кроме того, Лавров критикует Запад, который и дальше принимает решение о помощи Украине и увеличивает собственный военный бюджет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров отреагировал на удар ракетами ATACMS по РФ и начал пугать ядерным оружием.
Также "Комментарии" писали о Викторе Орбане, призвавшем реагировать на ядерные угрозы Путина и изменить политику помощи Украине от ЕС.
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