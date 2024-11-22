Лавров заявил, что страны Запада изменили позицию по отношению к Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пыталась объяснить Западу неправильность помощи Украине. По его словам, теперь страны Запада начали понимать, что "от Украины останется какая-то часть" из-за войны против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров во время встречи с молодежью Белоруссии изложил пропагандистские тезисы Кремля о войне в Украине и о помощи Запада. Лавров утверждает, что в Украине якобы в 2014 году произошел "госпереворот", а к власти пришел "нелегитимный режим", поддерживаемый Западом, который якобы пытавшийся вовлечь Украину в НАТО.

"Когда все это началось, уже специальная военная операция, они начали говорить: "Мы же вам говорили, надо бы Украину принять в НАТО, тогда бы на нее не напала Россия". Вот у них такая была ссылка", — говорит Лавров.

Теперь Лавров утверждает, что некоторые представители Запада изменили свою позицию по отношению к Украине.

"А сейчас уже эти сценаристы развития ситуации начинают понимать, что от Украины останется какая-то часть, и говорят: "Вот давайте сейчас остановимся, а эту часть возьмем в НАТО"", – говорит Лавров.

Также глава МИД РФ пожаловался, что некоторые другие страны призывают не останавливаться и "добить Путина, потому что если его не добить, он нападет на нас на всех". Кроме того, Лавров критикует Запад, который и дальше принимает решение о помощи Украине и увеличивает собственный военный бюджет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров отреагировал на удар ракетами ATACMS по РФ и начал пугать ядерным оружием.

Также "Комментарии" писали о Викторе Орбане, призвавшем реагировать на ядерные угрозы Путина и изменить политику помощи Украине от ЕС.