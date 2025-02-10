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Ткачик Олеся
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выполнение задач так называемой "специальной военной операции" является "священным долгом". Об этом он сказал во время церемонии памяти ветеранов МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника.
Сергей Лавров
В частности, по словам Лаврова, "необходимо сделать все, чтобы поставленные президентом РФ Владимиром Путиным цели были полностью реализованы", а российские войска каждый день работают над их достижением.
Глава российской дипломатии также снова обвинил Запад в намерении нанести РФ "стратегическое поражение руками киевского режима". Он заявил, что "80 лет назад Европа уже объединялась под нацистскими знаменами", а сейчас, по его мнению, ситуация повторяется.
Лавров также выразил недовольство тем, что мировой порядок больше не устраивает многие страны, особенно так называемого "глобального Юга и Востока". По его мнению, эти государства не хотят жить по правилам, которые им навязывает Запад, а стремятся к многополярному миру.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин терпит поражение на всех фронтах.
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