Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выполнение задач так называемой "специальной военной операции" является "священным долгом". Об этом он сказал во время церемонии памяти ветеранов МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника.

Сергей Лавров

В частности, по словам Лаврова, "необходимо сделать все, чтобы поставленные президентом РФ Владимиром Путиным цели были полностью реализованы", а российские войска каждый день работают над их достижением.

"Наш священный долг — сделать все, чтобы цели "СВО" были реализованы полностью, как это поручил президент РФ Владимир Путин, и как этим повседневно занимаются наши герои на фронтах "СВО", — отметил он.

Глава российской дипломатии также снова обвинил Запад в намерении нанести РФ "стратегическое поражение руками киевского режима". Он заявил, что "80 лет назад Европа уже объединялась под нацистскими знаменами", а сейчас, по его мнению, ситуация повторяется.

" Осознание того, что эта система несправедлива и не отвечает коренным интересам подавляющего большинства народов мира, приходит. И приходит достаточно быстро. Поэтому наша задача параллельно с дипломатической, внешнеполитической поддержкой СВО в качестве нашего главного приоритета добиваться формирования у всех стран глобального Юга и глобального Востока понимания безальтернативности многополярного миропорядка и понимания абсолютной необходимости защиты основополагающих принципов Устава ООН, обеспечивающих равенство и справедливость в международных делах", — отметил глава МИД России.

Лавров также выразил недовольство тем, что мировой порядок больше не устраивает многие страны, особенно так называемого "глобального Юга и Востока". По его мнению, эти государства не хотят жить по правилам, которые им навязывает Запад, а стремятся к многополярному миру.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин терпит поражение на всех фронтах.



