Лавров заявил о нищете в США на каждом шагу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал продолжающиеся в Калифорнии масштабные пожары и заявил, что они наносят большой ущерб, тогда как в США якобы "нищета на каждом шагу". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров на годовой итоговой конференции отреагировал на пожар в Лос-Анджелесе. По его словам, огонь нанес Соединенным Штатам большой ущерб, который можно оценить примерно с помощью США для Украины.

Далее глава МИД РФ заявил, что находясь в США, он увидел нищету на американских улицах.

"Наверное, то, что мы видим и что видели во время многих международных мероприятий, например, во время саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, который был в Сан-Франциско, у Соединенных Штатов очень много проблем, там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей", — сказал Лавров.

Отметим, что средняя месячная зарплата в США составляет около 5 тыс. долларов (211 тыс. гривен), в то время как в России средняя зарплата составляет 74 тыс. рублей или 725 долларов (30,5 тыс. гривен). Таким образом, в США средняя зарплата в семь раз выше, чем в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ущерб от пожаров в США оценивается в примерно 57 млрд долларов. Из-за катастрофического события погибли по меньшей мере 24 человека, сотни тысяч человек были эвакуированы, а огонь сжег тысячи домов, в том числе имения голливудских звезд. Также в США распространяется множество теорий заговоров по пожару, одну из них озвучил актер Мел Гибсон.

Также "Комментарии" писали о Лаврове, который отреагировал на территориальные претензии Трампа и призывал брать пример с России.