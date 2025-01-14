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Лавров заявил о нищете в США на каждом шагу

Сергей Лавров отреагировал на масштабный пожар в США.

сегодня, 14:55
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Slava Kot

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал продолжающиеся в Калифорнии масштабные пожары и заявил, что они наносят большой ущерб, тогда как в США якобы "нищета на каждом шагу". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лавров заявил о нищете в США на каждом шагу

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров на годовой итоговой конференции отреагировал на пожар в Лос-Анджелесе. По его словам, огонь нанес Соединенным Штатам большой ущерб, который можно оценить примерно с помощью США для Украины.

Далее глава МИД РФ заявил, что находясь в США, он увидел нищету на американских улицах.

"Наверное, то, что мы видим и что видели во время многих международных мероприятий, например, во время саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, который был в Сан-Франциско, у Соединенных Штатов очень много проблем, там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей", — сказал Лавров.

Отметим, что средняя месячная зарплата в США составляет около 5 тыс. долларов (211 тыс. гривен), в то время как в России средняя зарплата составляет 74 тыс. рублей или 725 долларов (30,5 тыс. гривен). Таким образом, в США средняя зарплата в семь раз выше, чем в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ущерб от пожаров в США оценивается в примерно 57 млрд долларов. Из-за катастрофического события погибли по меньшей мере 24 человека, сотни тысяч человек были эвакуированы, а огонь сжег тысячи домов, в том числе имения голливудских звезд. Также в США распространяется множество теорий заговоров по пожару, одну из них озвучил актер Мел Гибсон.

Также "Комментарии" писали о Лаврове, который отреагировал на территориальные претензии Трампа и призывал брать пример с России.



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