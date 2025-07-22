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Лавров заявил о "тревоге" из-за решения Европы: что его испугало

Лавров испугался дальнейшей поддержки Украины Европой и прибег к угрозам.

22 июля 2025, 15:20
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Slava Kot

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил жесткой реакцией России на призывы Европы и Украины относительно якобы "совершения диверсий и терактов" против гражданских объектов и мирного населения России. По его словам, странам ЕС не следует забывать историю.

Лавров заявил о "тревоге" из-за решения Европы: что его испугало

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что несмотря на намерения ЕС сдержать Россию, используя Украину, Москва будет и дальше двигаться для достижения всех поставленных Владимиром Путиным целей в войне. По его словам, Россия будет отвечать на поддержку со стороны Евросоюза.

"Постоянная натравка киевского режима на продолжение провокаций, на продолжение террористических актов против гражданских объектов, против мирных граждан РФ… Конечно же, они будут получать достойный отпор", — сказал Лавров без уточнений, какая именно будет реакция России.

Глава МИД РФ также прибег к традиционному приему российской пропаганды и заявил, что некоторым странам Европы следует обратить внимание на историю.

"Любые намерения, которыми Германия угрожает России, вызывают тревогу у нормального человека. Уроки истории забывать нельзя, они плохо изучены нынешним поколением немцев и французов", — добавил Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров унизил Трампа после его угроз российскому диктатору Путину. По его словам, в России не понимают ультиматума от Трампа и сомневаются в самостоятельности принятых решений американским президентом.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили, почему Владимир Путин отказывается от встречи с Владимиром Зеленским. Дмитрий Песков назвал два ключевых фактора.



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