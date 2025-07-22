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Slava Kot
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил жесткой реакцией России на призывы Европы и Украины относительно якобы "совершения диверсий и терактов" против гражданских объектов и мирного населения России. По его словам, странам ЕС не следует забывать историю.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что несмотря на намерения ЕС сдержать Россию, используя Украину, Москва будет и дальше двигаться для достижения всех поставленных Владимиром Путиным целей в войне. По его словам, Россия будет отвечать на поддержку со стороны Евросоюза.
Глава МИД РФ также прибег к традиционному приему российской пропаганды и заявил, что некоторым странам Европы следует обратить внимание на историю.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров унизил Трампа после его угроз российскому диктатору Путину. По его словам, в России не понимают ультиматума от Трампа и сомневаются в самостоятельности принятых решений американским президентом.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили, почему Владимир Путин отказывается от встречи с Владимиром Зеленским. Дмитрий Песков назвал два ключевых фактора.