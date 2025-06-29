Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц окончательно потеряли здравый смысл. Таким образом, глава МИД РФ отреагировал на заявления двух лидеров мира о необходимости увеличить расходы Европы на самооборону.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров прокомментировал общую статью Макрона и Мерца, в которой лидеры Франции и Германии аргументируют необходимость повышения обороноспособности Европы. В этой статье Россия указывается, как главный враг Европы, начавший несколько военных конфликтов из-за собственного империализма.

"Я думаю, что одних этих цитат для человека, хоть немного понимающего, что происходит в Европе и следит за событиями, достаточно, чтобы понять, что эти деятели потеряли окончательно здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и СССР", — сказал Лавров.

По словам Лаврова, несмотря на такие действия, Западу никогда не удастся нанести России стратегическое поражение. По его мнению, Россия также не потерпит поражения из-за войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Макрон отреагировал на идею Трампа о посредничестве Путина между Израилем и Ираном. По словам президента Франции российский диктатор, военный преступник, не лучшая кандидатура на роль посредника на переговорах для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

Также "Комментарии" писали о том, как украинский дипломат Сергей Кислица высмеял Лаврова в Международный день лошади.