logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров заявил об окончательной потере здравого смысла у двух лидеров мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров заявил об окончательной потере здравого смысла у двух лидеров мира

Лавров критикует Макрона и Мерца из-за перевооружения Европы.

29 июня 2025, 11:27 comments2651
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц окончательно потеряли здравый смысл. Таким образом, глава МИД РФ отреагировал на заявления двух лидеров мира о необходимости увеличить расходы Европы на самооборону.

Лавров заявил об окончательной потере здравого смысла у двух лидеров мира

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров прокомментировал общую статью Макрона и Мерца, в которой лидеры Франции и Германии аргументируют необходимость повышения обороноспособности Европы. В этой статье Россия указывается, как главный враг Европы, начавший несколько военных конфликтов из-за собственного империализма.

"Я думаю, что одних этих цитат для человека, хоть немного понимающего, что происходит в Европе и следит за событиями, достаточно, чтобы понять, что эти деятели потеряли окончательно здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать всю Европу, прежде всего Российскую империю и СССР", — сказал Лавров.

По словам Лаврова, несмотря на такие действия, Западу никогда не удастся нанести России стратегическое поражение. По его мнению, Россия также не потерпит поражения из-за войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Макрон отреагировал на идею Трампа о посредничестве Путина между Израилем и Ираном. По словам президента Франции российский диктатор, военный преступник, не лучшая кандидатура на роль посредника на переговорах для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

Также "Комментарии" писали о том, как украинский дипломат Сергей Кислица высмеял Лаврова в Международный день лошади.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости