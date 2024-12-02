Лавров заявил обеспокоенность из-за заявлений Запада об окончании войны в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию беспокоит сообщение с Запада, где окончание войны должно стать этапом для усиления Украины. По его словам, таким образом Запад хочет "закачать" Украину современным вооружением. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Москве отреагировал на возможное окончание войны, которое может быть достигнуто из-за прекращения огня.

"Нас беспокоит то, что мы сейчас слышим, в последнее время все чаще и чаще, на Западе — в Брюсселе, Лондоне, Париже, Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня, как средство дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность эту Украину снова закачать современным дальнобойным оружием", — сказал Лавров на видео, которое опубликовал Петер Сийярто в Facebook.

Свой тезис Лавров закончил словами, что усиление военной помощи Украине – "не путь к миру".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле была озвучена главная цель для окончания войны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается заканчивать войну в Украине, пока не достигнет своих целей. Таким образом Песков напомнил ультимативные условия Путина об отказе Украины от своих территорий, отказе от НАТО, безъядерном статусе и снятии санкций с РФ, а также "денацификации" и "демилитаризации".

Также "Комментарии" писали о Лаврове, который заявил, что страны Запада изменили свою позицию по отношению к Украине. По его словам, теперь они согласны на частичное членство Украины в НАТО, тогда как раньше, перед вторжением, обсуждалось принятие всей страны в Альянс.