Лавров зовет Украину на второй раунд переговоров: когда и где

РФ предлагает Украине встречу 2 июня. Соответствующее обращение после мединского сделал Сергей Лавров, предлагающий провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

По его словам, делегация РФ во главе с Мединским готова предоставить Украине свой меморандум.

"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые объяснения во время второго раунда возобновленных прямых переговоров, Лавров.

Также Лавров подчеркнул, что Россия рассчитывает на поддержку в проведении нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров. И специально отметил роль США в этих переговорах.

"Как известно, при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции удалось создать условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров. Первый после возобновления раунд состоялся 16 мая в Стамбуле. Согласно достигнутым там договоренностям был осуществлен обмен пленными в формате "1000 на 1000" лиц. излагают позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования", — сказал Лавров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мединский зовет украинскую делегацию на встречу . Главный российский "переговорщик" Владимир Мединский заявил, что РФ предложила Украине встретиться, чтобы обменяться меморандумами. Вероятно, он сделал такое заявление после того, как украинский президент Владимир Зеленский заявил, что россияне затягивают переговорный процесс. Его слова цитируют русские паблики