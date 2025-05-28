Лавров зовет Украину на второй раунд переговоров: когда и где

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
РФ предлагает Украине встречу 2 июня. Соответствующее обращение после мединского сделал Сергей Лавров, предлагающий провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.
Сергей Лавров (фото из открытых источников)
По его словам, делегация РФ во главе с Мединским готова предоставить Украине свой меморандум.
Также Лавров подчеркнул, что Россия рассчитывает на поддержку в проведении нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров. И специально отметил роль США в этих переговорах.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мединский зовет украинскую делегацию на встречу . Главный российский "переговорщик" Владимир Мединский заявил, что РФ предложила Украине встретиться, чтобы обменяться меморандумами. Вероятно, он сделал такое заявление после того, как украинский президент Владимир Зеленский заявил, что россияне затягивают переговорный процесс. Его слова цитируют русские паблики
Новости