Ленин был бы в восторге от решения Путина: какую советскую практику внедряют в РФ

Российский лидер Владимир Путин, вероятно, усиливает диктатуру. В Центре противодействия дезинформации рассказали о новых решениях Путина и что это изменит в России.

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Отмечается, что российская пропаганда активно тиражирует заявления российского диктатора Владимира Путина с помпезного съезда прокремлевской детской организации "Движение первых".

По словам Путина, как пояснили в Центре, 11 миллионов членов "движения" — это незаурядная армия. Также уточнили, что в воспитательной работе которой главную роль должны играть так называемые "ветераны СВО". При этом Путин хочет полностью контролировать молодежь – система воспитания в РФ будет строиться с центром при администрации президента.

"По сути, под вывеской "Движения первых" Кремль возрождает в РФ тоталитарную советскую "пионерию" — массовую, централизованную и глубоко военизированную детскую организацию. Такая система с младшего школьного возраста должна прививать детям имперскую идеологию и готовить их к будущим.

Отмечается, что новой практикой российские власти пытаются охватить своей пропагандой все общество. Это фактически не будет оставлять детям возможности учиться самостоятельному мышлению и иметь хоть какую альтернативу официальной идеологии Кремля.

Напомним, что в Кремле, чтобы значительно пополнить войско, разрешили активно привлекать заключенных. В РФ, как писал портал "Комментарии", проводили масштабные компании, чтобы набрать как можно больше "желающих". Конечно, потом заключенных отправляли на войну против Украины. Пройдя боевые действия и став так называемыми "героями СВО", бывшие заключенные создают немало проблем.