Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Россия полностью контролирует ситуацию в Курской области. Более того, по его информации, якобы там полностью изолированы Силы обороны.

Бои в Курской области

"Там ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль", — сказал Путин на пресс-конференции.

Он соврал о том, что "управление украинской группировкой утрачено". Помимо этого, Путин утверждает, что украинские военные уже не смогут выйти из Курской области большими группами, как делали это раньше. При этом он добавил, что якобы бойцы ВСУ пытаются выбраться из Курской области малыми группами, но безуспешно.

"Техника брошена полностью, вывести ее невозможно. Она там останется, это уже гарантировано", — заявил Путин.

При этом кремлевский диктатор цинично заявил, что у бойцов ВСУ в Курской области есть только два выбора — сдаться в плен или отдать свои жизни в бою.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Курской области России идет процесс вывода отдельных подразделений Сил обороны Украины. Сейчас главная задача — осуществить этот маневр с минимальными потерями и не допустить оцепления войск противником, сообщил военный эксперт Игорь Романенко. Он также напомнил о недавней попытке российских штурмовых групп прорваться в направлении Суджи через трубопровод Уренгой — Помары — Ужгород. Часть вражеских сил была уничтожена, однако некоторым подразделениям удалось выбраться из тоннеля. По его информации, российские войска готовили данную операцию не менее трех недель. Сейчас их подразделения уже действуют в Судже.



